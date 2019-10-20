التاريخ: 20-أكتوبر-2019
9 مشاهدة
تسبب تضارب التصريحات حول إلغاء عطلة “السبت” في ربكة وفوضى، وبينما نفذت عدد من المدارس الحكومية والمعلمون غياباً عن العمل أمس، باشر آخرون العمل بحجة أنهم لم يصلهم إخطار رسمي من الوزارة.
وأكد عدد من المعلمين مباشرتهم لعملهم، مؤكدين أن إدارات المدارس وجهتهم بمواصلة العمل لعدم وصول إخطار رسمي من وزارة التربية.
وكشفت بعض الأسر بحسب صحيفة المجهر، أنها تلقت اتصالات من إدارات المدارس بالانتظام في الدراسة يوم (السبت)، وحصرت بعض المدارس الدراسة في الفصول النهائية.
وتمسك عدد من المعلمين بعدم مباشرتهم لعملهم، مؤكدين وجود معاناة في الوصول للمدارس لعدم توفر المواصلات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تضارب التصريحات حول عطلة “السبت” تسبب ربكة بالمدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.