تضارب التصريحات حول عطلة “السبت” تسبب ربكة بالمدارس

تسبب تضارب التصريحات حول إلغاء عطلة “السبت” في ربكة وفوضى، وبينما نفذت عدد من المدارس الحكومية والمعلمون غياباً عن العمل أمس، باشر آخرون العمل بحجة أنهم لم يصلهم إخطار رسمي من الوزارة.

وأكد عدد من المعلمين مباشرتهم لعملهم، مؤكدين أن إدارات المدارس وجهتهم بمواصلة العمل لعدم وصول إخطار رسمي من وزارة التربية.

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وكشفت بعض الأسر بحسب صحيفة المجهر، أنها تلقت اتصالات من إدارات المدارس بالانتظام في الدراسة يوم (السبت)، وحصرت بعض المدارس الدراسة في الفصول النهائية.

وتمسك عدد من المعلمين بعدم مباشرتهم لعملهم، مؤكدين وجود معاناة في الوصول للمدارس لعدم توفر المواصلات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)