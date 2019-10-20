“قوى التغيير”: تفكيك مؤسسات النظام البائد تسير على قدم وساق

التاريخ: 20-أكتوبر-2019
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أكد الناطق الرسمي باسم “قوى الحرية والتغيير” وجدي صالح أن عملية التفكيك لمؤسسات النظام السابق تمضي على قدم وساق، وعزا البطء في الإجراءات باعتبارها تتم وفق القانون.
وقال وجدي في تصريحات صحفية أمس، إنها تسير في اتجاهات متعددة، لافتاً إلى أن جزءاً من تلك المؤسسات داخل مؤسسات الدولة، بينما هناك مؤسسات تعتبر أذرع للنظام سواء كانت كحزب حاكم “مؤتمر وطني” أو التنظيمات والمؤسسات والشراكات التابعة للتنظيم.
وكشف صالح بحسب صحيفة المجهر، بأن التغيير سيشمل الولايات لإعادة هيكلتها، وتعيين الولاة المدنيين، وإعادة هيكلة مؤسسات الخدمة بكل ولاية باعتبار أن ذلك استحقاق نصت عليه الوثيقة الدستورية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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