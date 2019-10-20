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مفوضية حقوق الإنسان تعلن وفاة 11 شخصاً بحمى الضنك في كسلا

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yassir 0 تبليغ

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مفوضية حقوق الإنسان تعلن وفاة 11 شخصاً بحمى الضنك في كسلا

كشفت المفوضية القومية لحقوق الإنسان في تقريرها عن 11 حالة وفاة بولاية كسلا، و عدد 202 حالة اشتباه تنطبق

عليها أعراض حمى الضنك، وقالت إن رصد الحالات غير دقيق مقارنة مع الواقع، مبررة ذلك بوجود مرضى يتم علاجهم خارج

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المستشفيات، وأكدت أن الولاية تفتقر الإمكانيات لمواجهة الأزمة، وبحسب صحيفة الجريدة شددت على ضرورة التدخل العاجل وتوجيه المنظمات  الأممية للتدخل و المساعدة خصوصاً في محور مكافحة النواقل.

 

الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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