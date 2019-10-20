مفوضية حقوق الإنسان تعلن وفاة 11 شخصاً بحمى الضنك في كسلا

كشفت المفوضية القومية لحقوق الإنسان في تقريرها عن 11 حالة وفاة بولاية كسلا، و عدد 202 حالة اشتباه تنطبق
عليها أعراض حمى الضنك، وقالت إن رصد الحالات غير دقيق مقارنة مع الواقع، مبررة ذلك بوجود مرضى يتم علاجهم خارج
المستشفيات، وأكدت أن الولاية تفتقر الإمكانيات لمواجهة الأزمة، وبحسب صحيفة الجريدة شددت على ضرورة التدخل العاجل وتوجيه المنظمات الأممية للتدخل و المساعدة خصوصاً في محور مكافحة النواقل.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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