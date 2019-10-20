جوجل تطلق خدمة الألعاب السحابية Stadia

ومع خدمة غوغل للألعاب سيقوم اللاعب ببث صورة الفيديو الخاصة باللعبة فقط، وأكدت الشركة الأمريكية على أنه من خلال قوة الحوسبة غير المحدودة نظرياً لمراكز الحوسبة الكبيرة، فإنه يمكن إنشاء نماذج ألعاب جديدة تماماً.
وأوضحت غوغل أنه يمكن للاعب الانتقال بسلاسة من مقطع فيديو يوتيوب إلى اللعبة المعنية أو إلى عوالم الألعاب الضخمة، التي تتضمن أحداث في الوقت الحقيقي.
وأتاحت غوغل للمستخدمين الأوائل حق الوصول إلى ما يعرف باسم Founders Edition منذ الصيف الماضي، ومن المقرر أن يتوافر الإصدار الأساسي من خدمة الألعاب السحابية Stadia مجاناً بإمكانيات تقنية محدودة، ولكن يتعين على عشاق الألعاب، الذين يرغبون في الاستمتاع بدقة رسوميات عالية وألعاب إضافية، دفع اشتراك شهري نظير هذه الخدمة، علاوة على أنه يتعين عليهم شراء بعض الألعاب.
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