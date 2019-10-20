باريس سان جيرمان يجهز ضربة لريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية بريطانية، أن باريس سان جيرمان الفرنسي يجهز لتوجيه ضربة لنادي ريال مدريد الإسباني، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“، فإن باريس سان جيرمان ينوي التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن نجم خط وسط توتنهام الإنجليزي، بنهاية الموسم.

وأضافت الصحيفة، أن كريستيان إريكسن قرر البقاء مع توتنهام حتى نهاية الموسم الحالي؛ للرحيل مجانًا عن السبيرز، في سوق الانتقالات الصيفي.

وينتهي عقد إريكسن مع توتنهام في يونيو 2020، وبالتالي فإنه بنهاية هذا الموسم سيصبح لاعبًا حرًا، وصفقة مجانية، كما أنه يستطيع التوقيع لأي نادٍ يريده بدءًا من يناير المقبل، قبل 6 أشهر على نهاية العقد، بحسب لوائح الانتقالات.

وأشارت ”ديلي ميل“ إلى أن إريكسن البالغ من العمر 27 عامًا، قرر البقاء مع توتنهام حتى نهاية عقده لمصلحته المالية، إذ سيحصل على حوافز إضافية حال انتقل لناد جديد في صفقة انتقال حر.

ورفض إريكسن كل العروض التي قدمتها إدارة توتنهام، وهو ما يشكل ضربة لإدارة السبيرز التي رفضت بيع اللاعب بأقل من 100 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، ويرتبط اللاعب بالانتقال إلى ريال مدريد ويوفنتوس الإيطالي، كما ارتبط اللاعب بالانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكرت صحيفة :“ماركا“ قبل أيام، أن ريال مدريد سيعرض مبلغًا يصل إلى 25 مليون يورو، لضم إريكسن في يناير 2020، وينتظر ليرى إذا كان ذلك كافيًا لإقناع دانييل ليفي رئيس توتنهام أم لا.

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وانتقل إريكسن إلى توتنهام صيف العام 2013، بعدما أمضى 3 سنوات ونصف السنة مع الفريق الأول بنادي أياكس أمستردام الهولندي، وشارك إريكسن في 11 مباراة مع توتنهام الموسم الحالي، سجل فيها هدفًا وصنع آخر، علمًا بأن اللاعب الدنماركي شارك مع النادي الإنجليزي في 288 مباراة، سجل فيها 67 هدفًا وصنع 87.

وشارك إريكسن في 51 مباراة مع توتنهام الموسم الماضي، 2018/2019، (4.129 دقيقة)، سجل فيها 10 أهداف وصنع 17، وأسهم في تأهل السبيرز للمباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا قبل الخسارة 0/2 أمام ليفربول.

ويخشى مسؤولو السبيرز هجرة عدد من نجوم الفريق بنهاية الموسم الجاري، خاصة مع التراجع الشديد في مستوى وصيف بطل أوروبا الموسم الماضي، وتعرضه لهزيمتين ثقيلتين مؤخرًا، 7-2 أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، وبثلاثية نظيفة أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنتهي عقود الثلاثي كريستيان إريكسن ويان فيرتونخين وتوبي ألديرفيريلد مع توتنهام، بنهاية الموسم الجاري، صيف 2020، ويحق للاعبين الثلاثة التوقيع لأي نادٍ آخر، بدءًا من يناير المقبل، والرحيل مجانًا بعد ذلك بـ6 أشهر.

وأشارت تقارير إلى أن مهاجم وهداف الفريق هاري كين، يدرس هو الآخر الرحيل عن توتنهام بنهاية الموسم؛ لأنه يريد الانتقال إلى وجهة أخرى يستطيع من خلالها تحقيق الألقاب التي تبدو بعيدة تمامًا عن السبيرز؛ في ظل الأوضاع الحالية.

وينتهي عقد هاري كين، البالغ من العمر 26 عامًا، منتصف العام 2024، إلا أن مسؤولي توتنهام يخشون من قيام اللاعب بالتقدم بطلب رسمي للرحيل عن النادي، إذا ما تلقى عرضًا مغريًا.