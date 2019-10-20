وأشارت الصحيفة إلى أن فريق المركز يضم خبراء أمنيين وأخصائيين عسكريين ومستشارين سياسيين.
وخلال جلسة مجلس الناتو، الأربعاء الماضي، أعرب ممثلو تركيا عن استعدادهم لإبلاغ شركاء أنقرة في الحلف بالعمليات المخطط لها.
يذكر أن الجلسة جرت قبل يوم من توصل تركيا والولايات المتحدة إلى اتفاق يقضي بتعليق القتال شمال شرق سوريا بين القوات التركية والمقاتلين الأكراد، وإقامة "منطقة آمنة" على أراض سورية متاخمة لحدود تركيا.
كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام: الناتو ينشئ جهازا خاصا لتقييم تبعات الحملة التركية في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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