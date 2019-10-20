إدارة جامعة الخرطوم: معالجات لاستيعاب دفعتين

أكد عبد الملك النعيم مسؤول العلاقات العامة والاعلام بجامعة الخرطوم عدم وجود أي وحدات جهادية بالجامعة وأنها تم تجفيفها وتصفيتها منذ فترة طويلة، وتم تحويل مكاتبها إلى إدارة الجامعة، وذلك بفضل جهود الإدارات السابقة.

وقال إن وجود الحرس الجامعي وشرطة الجامعة تم بقوانين وان الجامعة مؤسسة كبيرة تحتاج الى حماية الطلاب وتأمين ممتلكاتها ولا بد من إجراء ترتيبات بين وزارتي التعليم العالي والداخلية لسحبها وايجاد بدائل.

واستبعد حدوث عنف طلابي أو احتكاكات سياسية، وأكد بحسب الرأي العام أنه لا مبرر لها لوجود حريات، وتوقع عودة اتحاد الطلاب والروابط والانشطة الثقافية والاجتماعية والسياسية.

وأكد عبد الملك وضع معالجات لوجود دفعتين، وانه حدثت من قبل ومقدور عليها.