وقال إن وجود الحرس الجامعي وشرطة الجامعة تم بقوانين وان الجامعة مؤسسة كبيرة تحتاج الى حماية الطلاب وتأمين ممتلكاتها ولا بد من إجراء ترتيبات بين وزارتي التعليم العالي والداخلية لسحبها وايجاد بدائل.
واستبعد حدوث عنف طلابي أو احتكاكات سياسية، وأكد بحسب الرأي العام أنه لا مبرر لها لوجود حريات، وتوقع عودة اتحاد الطلاب والروابط والانشطة الثقافية والاجتماعية والسياسية.
وأكد عبد الملك وضع معالجات لوجود دفعتين، وانه حدثت من قبل ومقدور عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة جامعة الخرطوم: معالجات لاستيعاب دفعتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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