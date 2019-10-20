إنتر ميلان يقتنص فوزًا ثمينًا من ساسولو بعد مباراة مثيرة في الدوري الإيطالي

وافتتح لاوتارو مارتينيز التسجيل لإنتر ميلان بشكل مبكر، بعدما سكنت تسديدته الرائعة شباك أصحاب الأرض في الدقيقة 2.
وأدرك دومينيكو بيراردي، التعادل لسايولو بعد عمل فردي رائع، حيث توغل من الجهة اليمنى، قبل أن يسدد كرة أرضية قوية لم تخطئ المرمى في الدقيقة 16.
وأعاد روميلو لوكاكو، النيراتزوري للمقدمة في الدقيقة 38، مستغلًا قدرته الجسدية في السيطرة على الكرة والتسديد من داخل منطقة الجزاء.
وأحرز لوكاكو هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه من ركلة جزاء في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، عزز لاوتارو مارتينيز من تقدم إنتر بهدف رابع في الدقيقة 71 من زمن اللقاء.
واستفاق ساسولو في الربع ساعة الأخير من المباراة، حيث سجل هدفين عن طريق فيليب ديوريتشيتش في الدقيقة 74، وجيريمي بوجا في الدقيقة 81.
ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 21 نقطة في وصافة الدوري الإيطالي، خلف يوفنتوس المتصدر بفارق نقطة، فيما تجمد رصيد ساسولو عند 6 نقاط في المركز الخامس عشر.
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