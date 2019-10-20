غضب كويتي من حفل للمطربين العراقيين حسام الرسام وأصيل هميم

أبدى عدد من النواب الكويتيين والنشطاء الإسلاميين في البلد الخليجي، استياءهم من الصمت النيابي والحكومي تجاه حفل غنائي لفنانين عراقيين تم إقامته قبل يومين في أحد الفنادق، تخلله رقص لبعض الحضور مما أثار غضبًا في الأوساط الملتزمة التي طالبت بمحاسبة المنظمين لهذا الحفل.

واعتبر المعترضون على إقامة الحفل الذي شهد حضورًا كبيرًا من كلا الجنسين، أن ما جرى خلال الحفل من رقص هي ”أمور دخيلة على المجتمع الكويتي، وانحلال ساقط غير مسموح به لتجاوزه القيم والآداب في المجتمع المحافظ“.

وكان الحفل الغنائي المقصود قد أقيم مساء الجمعة، في فندق كراون بلازا، حيث أحياه المطربان العراقيان حسام الرسام وأصيل هميم، وشهد تفاعلًا كبيرًا من الجمهور الذين شاركوا الفنانين أداء الأغاني والرقص على أنغام الموسيقى.

ولم يمضِ الحفل دون انتقادات بالرغم من تواجد حشود غفيرة من معجبي الفنانين، حيث أطلق النشطاء وسم #حاسبوا_منظمي_الحفل_الساقط، الذي شارك فيه نواب للمطالبة بمحاسبة المنظمين للحفل ومنع هذا النوع من الحفلات في المستقبل.

ووجه عضو مجلس الأمة عبد الله فهاد تساؤلًا إلى وزير الإعلام محمد الجبري حول السماح بإقامة هذا الحفل، وعن الإجراءات التي تم أخذها حول المناظر التي شوهدت في الحفل والإجراءات التي سيتم أخذها تجاه منظمي الحفل.

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وطالب النائب محمد هايف المطيري باتخاذ الإجراءات الكفيلة لعدم تكرار مثل هذه الحفلات ”لن نسمح بأي انحلال أو تراقص رخيص وهابط كما حصل في حفل الخميس الماضي، للمغني العراقي في حفله الساقط وعلى وزير الإعلام اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة والكفيلة بعدم تكراره أو تحمل المسؤولية السياسية ونحن بانتظار هذه الإجراءات“.

وقال الدكتور محمد ضاوي العصيمي ”لاخير فيمن يرضى بالمنكر ومن لا ينكره، ولاخير فيمن لا يأخذ على يد السفيه ويمنعه عن سفهه“.

وعلّق الناشط عبد الرحمن النصار بلهجة شديدة قائلًا ”نواب مجلس الأمة .. لماذا تصمتون عن الحفلة الساقطة ؟ لماذا انتخبناكم ؟ لا أقصد النواب مربي الكلاب أجلكم الله أو عرّاب الخمور، أم محامي الخونة، وإنما أقصد النواب الذين وثقنا بهم وبدينهم وبغيرتهم على ثوابتنا والله عيب تمر المنكرات دون همس منكم ونراسلكم وأنتم مشغولون بأمور تافهة“.

وكان النشطاء قد تداولوا سابقًا مقاطع من الحفل الغنائي الذي أقيم برعاية وحضور الشيخ دعيج الخليفة الصباح، حيث قدم الفنانان مجموعة من الأغاني في الحفل الذي تم التحضير له مسبقًا، والذي أعرب فيه الرسام وهميم عن سعادتهما لتواجدهما في الكويت وإعجابهما بالجمهور الكويتي.