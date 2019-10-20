وزير الاقتصاد الفلسطيني يبحث تحضيرات انعقاد اللجنة الفلسطينية الروسية المشتركة

وقال العسيلي خلال ترأسه اجتماع اللجنة الفلسطينية من القطاعين العام والخاص بمقر الوزارة اليوم الأحد: "هناك رغبة روسية تجاه تحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتقديم تسهيلات للمنتجات والسلع الفلسطينية، الأمر الذي يستدعي الاستثمار في تطوير هذه العلاقات بالإضافة إلى تمكننا مؤخرا من الحصول على موافقة روسية بشأن منح وكالات مباشرة من المصانع والشركات الروسية".
وأضاف العسيلي: "لدينا فرص تصديرية للمنتجات الوطنية واستيراد السلع التي تعكس توجهنا نحو تنويع أسواقنا بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرة والتجربة الروسية في مجال التدريب المهني وتطوير المناطق الصناعية"، لافتا إلى "زيارة مرتقبة لوفد روسي إلى فلسطين لمتابعة وبحث آليات تطوير العلاقات الثنائية في مجال قطاع العمل".
وناقشت اللجنة عددا من مجالات التعاون في الاقتصاد والثقافة والزراعة والمواصفات والاستثمار والنقل والصحة والمدن الصناعية والطاقة وتكنولوجيات المعلومات والجمارك وغيرها من المجالات.
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