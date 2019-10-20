الصفدي يبحث مع أبو الغيط عودة سوريا إلى حاضنتها العربية

وقال الصفدي في تصريحات للصحفيين عقب مباحثات مع أبو الغيط في عمّان، اليوم الأحد: "أكدنا في المباحثات ضرورة أن تنتهي الأزمة السورية، ولا بد من دور عربي في ذلك لتعود سوريا إلى دورها كركيزة من ركائز العمل العربي المشترك".
وتم تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية في نوفمبر 2011، بعد اندلاع النزاع المسلح في البلاد. واستدعت عدة دول عربية سفراءها من دمشق. واعتبرت السلطات السورية أن قرار الوزراء العرب بتعليق مشاركة سوريا في عمل المنظمة العربية غير قانوني وغير شرعي.
من جانب آخر، بحث الصفدي أيضا مع أبو الغيط الأزمات الإقليمية في المنطقة العربية ومنها القضية الفلسطينية، وشدد الجانبان على أهمية التوصل لحل للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفق مبدأ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، إضافة لمناقشتهما للأوضاع في ليبيا واليمن.
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