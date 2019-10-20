ووفقا للفيديو المنتشر، الذي وثقته كاميرات المراقبة داخل المدرسة، يمكن ملاحظة مرور المدرب لوي ودخوله الصف. وفي الوقت نفسه، يدخل الطالب المسلح البالغ من العمر 19 عاما، ويتجه إلى نفس المكان.
وبعد لحظة، يقوم بفتح باب الفصل الدراسي ويختفي عن الأنظار. ويمكن ملاحظة سقوط جهاز اتصال لاسلكي من أحد الموظفين، ومن ثم هروب امرأة، وبعدها يخرج الطالب والمدرب لوي وهو يعانقه، الأمر الذي أدى إلى تخليه عن السلاح.
ويشار إلى أن الحادثة وقعت في 17 مايو/أيار الماضي، ولكن انتشر الفيديو الآن فقط، حيث علق المدرب على الحادثة قائلا "لقد كانت لحظة عاطفية"، وفق موقع "كاتو".
وأضاف أن الطالب يعاني من أزمة نفسية، وعندما تم عناقه، اعترف لي بمشاكله، وغير رأيه بشأن قتل الآخرين وتخلى عن سلاحه وانتظر وصول الشرطة.
كانت هذه تفاصيل خبر لحظة مؤثرة تمنع حدوث مجزرة مروعة داخل مدرسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.