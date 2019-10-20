اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

لحظة مؤثرة تمنع حدوث مجزرة مروعة داخل مدرسة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أصبح النجم السابق بكرة القدم للجامعات، كيانون لوي، وهو من مدينة بورتلاند الأمريكية، بطلا شعبيا بعد أن أنقذ طلاب مدرسة باركروز من مسلح، أراد أن يرتكب مجزرة مروعة بحق الطلاب، وذلك باستخدام العناق والروح الطيبة فقط.

ووفقا للفيديو المنتشر، الذي وثقته كاميرات المراقبة داخل المدرسة، يمكن ملاحظة مرور المدرب لوي ودخوله الصف. وفي الوقت نفسه، يدخل الطالب المسلح البالغ من العمر 19 عاما، ويتجه إلى نفس المكان.

وبعد لحظة، يقوم بفتح باب الفصل الدراسي ويختفي عن الأنظار. ويمكن ملاحظة سقوط جهاز اتصال لاسلكي من أحد الموظفين، ومن ثم هروب امرأة، وبعدها يخرج الطالب والمدرب لوي وهو يعانقه، الأمر الذي أدى إلى تخليه عن السلاح.

ويشار إلى أن الحادثة وقعت في 17 مايو/أيار الماضي، ولكن انتشر الفيديو الآن فقط، حيث علق المدرب على الحادثة قائلا "لقد كانت لحظة عاطفية"، وفق موقع "كاتو".

وأضاف أن الطالب يعاني من أزمة نفسية، وعندما تم عناقه، اعترف لي بمشاكله، وغير رأيه بشأن قتل الآخرين وتخلى عن سلاحه وانتظر وصول الشرطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لحظة مؤثرة تمنع حدوث مجزرة مروعة داخل مدرسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا