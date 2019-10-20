الوزير والمفوضيه سبب الاذيه.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ عطلت محكمة الاستئناف قرار فتح ابواب نادي الهلال .

@ المحكمة استندت في قرارها لموافقة المطعون ضده وهي المفوضيه !!

@ (المريخي) الفاتح مختار محامي الكاردينال زعم في طعنه ان فتح النادي سيتسبب في اهدار مواد الصيانه !!

@ لو بعثت المحكمه بمن يستوثق من ذلك لادانت المحامي بتضليل العداله والادلاء بمعلومات كاذبه .

@ اعلام الكاردينال نفسه اكد ان النادي مفتوح لمن يملك عضويه مجدده ولم يرد اكذوبة مواد الصيانه هذه .

@ ابرز ما في قرار المحكمه موافقة المطعون ضده (المفوضيه) على استمرار الاغلاق !! .

@ الموافقه البئيسه تعني ان المفوضيه لا تزال علي ولاءها القديم للكاردينال .

@ استمرار المفوضيه بذات عناصر النظام البائد امر مؤسف وخطير .

@ عدم حل الوزير المكلف لمفوضية العهد البائد يؤكد ان رياح الثوره لم تدخل اروقة الوزاره بعد .

@ وزارة الشباب تحتاج لثوره تقتلع اركان النظام البائد واول ذلك الوزير المكلف والمفوضيه .

@ على بنزينا ان لا يظن انه انتصر على شعب الهلال فالجماهير لا تخسر وحتماً ستُفتح الابواب وسيدخل الرواد .

@ مهما طال الزمن سيعود الهلال لاهله وسيجلس على كرسي الرئاسه ابن من ابناء الهلال .

@ ابن صاحب مؤهل اكاديمي رفيع وصحيفه جنائيه ناصعة البياض خاليه من اية ادانات .

@ ستُزال مفردة الجوهره ورسم صاحبها وسيعود اسم الهلال مزيناً لوحة الاستاد .

@ اسم (الجوهره) الكريه ارتبط في اذهان الاهله بالخروج من التمهيدي توالياً والخسائر المذله من التبلدي والسلاطين والوصيف .

@ (استاد الهلال) ارتبط بالوصول لنهائي الابطال وانتصارات دور الثمانيه والملاحم التاريخيه على اهلي القرن و الترجي و نساروا وغير ذلك من ايام الهلال الخالدات .

@ غداً نكون كما نود.

⬇ عبدالرازق احمد سكرتير الخرطوم الوطني لم يتم استدعاؤه للجنة الانضباط حتى الان رغم القرار الصادر بحقه .

@ التطاول على الاتحاد العام وعدم احترامه امر مرفوض وعلى الانضباط عدم المجامله وانفاذ قرارات الاتحاد .

@ ابناء نادي الخرطوم انفسهم ينادون بمعاقبة عبد الرازق بعد ان تضرروا من ممارسات من حوّل ساحة النادي الي مقر لتجمع متمردي اندية الممتاز ، ذلك التجمع الذي هزمه رجل واحد وادخلهم جحورهم .

@ عافي منك يا شداد .

@ تجمع يقوده الفرحان و(كمبو نشربو) لن يصمد امام شداد .

⬇ عاد مزمل للهجوم على شداد مجدداً .

@ مزمل بات مصاباً بفوبيا شداد والرجل القامه لا يمنحه شرف الرد او حتى التعليق .

@ زاوية مزمل فقدت طعمها بالتكرار الملل فزاوية اليوم هي نفسها زاوية الامس بل هي زاوية قبل شهر .

@ اخر ما كتب مزمل ، رصد لما وصفه تجاوزات شداد .

@ منذ الصلوي وقابيتو لبيتر جيمس الي البرازيلي كواريزما وامولادي .

@ كل القضايا التي اوردها مزمل مضروبه وفاشله .

@ شداد لم يخسر اية قضيه منها ومزمل لم يكسب رغم شكاوى الفيفا وملاحقة الكاف !!

@ مزمل الذي يعاني الهزيمه من شداد كل يوم ، راح ليهو الدرب فبات يكتب ما يُحسب لشداد .

@ لو كنت مكان مزمل لما اعدت لذاكرة القارئ تلك القضايا الخاسره التي ظل شداد يسخر منها ويقول (الصحافه تنشر ثقافة الجهل)

@ بالمناسبه لماذا لا يجرؤ مزمل الكتابه عن فساد الاتحاد السابق رغم ثبوت التهمه واقرار المتهم !!

⬇ عاد للبلاد الاداري الفخيم جمال الكيماوي نائب رئيس اتحاد الخرطوم .



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كانت هذه تفاصيل خبر الوزير والمفوضيه سبب الاذيه.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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