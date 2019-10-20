قائمة المنتجات الأكثر ضررا على الصحة

أعلن أخصائيو التغذية الإسبان أن هناك منتجات تضر بصحة الإنسان، منتقدين إثبات أنه يمكنك تناول أي طعام باعتدال.

ونقلت صحيفة "لا فانغوارديا"، أن الطحين المكرر يحدث ضررا على الصحة على المدى المتوسط والطويل، وبحسب الأخصائية بيلار إسكر، "كما يمكنه أن يسبب الإصابة بمرض السكري".

وأضافت أخصائية التغذية ماريا ميرينو، "ولصنع الطحين المكرر يتم معالجة الدقيق والتخلص من الألياف والمواد المغذية الضرورية للصحة".

وينصح الخبراء باستخدام دقيق الحبوب الكاملة، بالإضافة إلى ذلك الأفضل تجنب تناول النقانق ومنتجات الألبان قليلة الدسم والمعجنات والوجبات الخفيفة وطعام سهل التحضير والكحول.

ثم شدد الأخصائيون أن انتشار بعض النصائح في فائدة شرب كوبين من النبيذ يوميا فهي ليست فقط كذبة بل همجية حقيقية.

في سياق متصل، نصحت توصيات طبية حديثة بخفض تناول الملح حتى خمسة غرامات في اليوم الواحد، وذلك لتقليل احتمالية الإصابة بأمراض القلب.