ثغرة في "أندرويد" تستنزف البطارية وقد تدمر الهاتف بالكامل

وقال موقع "تايمز ناو نيوز" إن تلك الثغرة اكتشفت في مساعد "غوغل الذكي"، والتي تترك شاشة الهاتف نشطة لا تنطفئ، ما يؤدي إلى استنزاف البطارية، وزيادة درجة حرارة الهاتف، ما قد يتسبب في انفجاره أو تدميره.
وأوضحت أنه تم اكتشاف ذلك العيب، في بعض النسخ الخاصة بهواتف "بيكسل"، المتوافقة للعمل مع تطبيق "غوغل هوم" المعتمد على مساعد غوغل الذكي.
ويظل مساعد غوغل الذكي نشطا في خلفية البرامج، ويظل يفتح صفحة غوغل الرئيسية، ويستمع إلى محادثات الشخص بأكملها، وهو ما يزيد درجة الحرارة الخاصة بالهاتف، خاصة أنه كلما طالت مدة بقاء الشاشة نشطة، تزداد فرص احتراقها بالكامل، خاصة تلك الشاشات التي تعتمد على تقنية "LED".
وطرح خبراء طريقة سهلة وبسيطة، من أجل إيقاف تلك الثغرة، التي يمكن أن تتسبب في تدمير الهاتف أو احتراقه.
وتكمن تلك الطريقة في الدخول يدويا وإيقاف تفعيل مساعد "غوغل" الذكي، يدويا، من دون الانتظار إلى إيقاعه أو إيقافه أوتوماتيكيا.
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