وحش مرعب يقتل سمكة قرش عملاقة تزن 530 كغم

وعلى الرغم من الحجم الهائل لهذا الحيوان، فإنه وقع فريسة لحيوان مفترس أكبر منه.
وقال، كريس فيشر، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: لقد هوجم القرش من قبل حيوان كبير للغاية، أكبر منه، وأيا من كان قد افترس هذا القرش من رأسه، فإنه حقا مثير للإعجاب.
ووفقا لصحيفة "ذا صن"، فإن العلماء يعتقدون أن قرشا آخر قام بافتراسه بسبب "أنثى" لم يتشاركوا عليها، أو أن الأنثى نفسها هي من قتلته بسبب عدم رغبتها من التقارب منه.
وأضاف كريس "نحن نعلم أن موسم التزاوج لدى أسماك القرش دموي للغاية، وحقيقة أنهم يقومون بعض رؤوس بعضهم أثناء المعارك ليست بالخبر الجديد".
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