وتأتي هذه الخطوة بعد يومين من توقيع وفدي الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية شمال" المتمردة على إعلان مبادئ وخارطة طريق للتفاوض بينهما.
وانطلقت في جوبا قبل أيام جولة جديدة من مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية الانتقالية والحركات المسلحة، وسط حضور إقليمي ودولي.
وشهدت جوبا في سبتمبر الماضي، توقيع اتفاق إعلان مبادئ بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، تمهيدا لإطلاق مفاوضات سلام شاملة، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة للترتيب لهذه المفاوضات.
وشمل الإعلان إجراءات تمهيدية لبناء الثقة بين الطرفين، على رأسها إطلاق سراح المعتقلين وأسرى الحرب والوقف الشامل لإطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية ومساعدة المتضررين في مناطق النزاعات.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة و"الجبهة الثورية" توقعان على إعلان سياسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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