توقيع اتفاق بين السعودية والكويت بشأن المنطقة المقسومة في غضون 45 يوما

أفادت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية بأنه من المتوقع أن توقع السعودية والكويت اتفاقا بشأن استئناف إنتاج النفط في المنطقة المقسومة (المحايدة) في غضون فترة 30-45 يوما.

ونقلت الوكالة اليوم الأحد عن مصدر مطلع على الموضوع طلب عدم الكشف عن هويته تأكيده توصل الطرفين بعد أشهر من المفاوضات المكثفة إلى اتفاق بشأن المنطقة المقسومة، لكنه لن يكون نهائيا ما لم يتم التوقيع عليه رسميا.

وأشار المصدر إلى أن حقل "الخفجي"، أحد الحقلين الواقعين في المنطقة المقسومة، يستطيع العودة إلى الإنتاج فورا، فيما سيحتاج الحقل الثاني، "الوفرة"، إلى فترة من ثلاثة إلى ستة أشهر لاستئناف الإنتاج.

ولفتت الوكالة إلى أن استئناف الإنتاج في المنطقة المقسومة التي تغطي مساحة 5770 كلم مربعا عند الحدود بين الدولتين سيتيح لهما إنتاج ما يصل إلى 500 ألف برميل إضافي يوميا، لكن مصدرا مطلعا على رؤية السعودية للمسألة قال إن هذه الكمليات الإضافية لن تطرح في الأسواق العالمية، بسبب القيود على الإنتاج التي تلتزم بها الدولتان كعضوين في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

وتم تجميد العمل في المنطقة المقسومة قبل أربعة أعوام بسبب الخلاف بين السعودية والكويت.

وعلى خلفية تقارير صحفية كويتية عن بلوغ الدولتين اتفاقا بشأن المنطقة المقسومة، أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله أن المفاوضات مع السعودية لا تزال مستمرة في أجواء إيجابية جدا.