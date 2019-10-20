نجوم مسرح مصر يتوجهون للمشاركة بموسم الرياض

سافر صباح اليوم الأحد، نجوم مسرح مصر، إلى السعودية للمشاركة فى موسم الرياض خلال الفترة من 24 وحتى 27 أكتوبر الجارى، وحرص عدد من نجوم مسرح مصر مشاركة متابعيهم بتفاصيل رحلتهم إلى السعودية، ونشروا بعض الصور فى المطار والطائرة قبل إقلاعها إلى السعودية. ويشارك أشرف عبد الباقى برفقة نجوم فرقته "مسرح مصر"، فى أول زيارة للمملكة بعد العديد من النجاحات الكبرى فى مصر والعديد من الدول العربية على مدار السبع سنوات الماضية.

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