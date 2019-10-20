مصر تدرس تسعيرة جديدة لوقود المصانع: الدعم لم يعد مقبولا

وقال توفيق للصحفيين، الأحد: "رئيس الوزراء شكل لجنة قبل أسبوعين لدراسة تسعير الطاقة بشقيها الغاز والكهرباء للقطاع الصناعى كل 6 أشهر بعضوية الوزراء المعنيين"، مضيفا أنه أحد أعضاء اللجنة.
وبدأت مصر بالفعل مراجعة أسعار وقود السيارات المحلية كل 3 أشهر في ضوء الأسعار العالمية، في إطار إجراءات لخفض الدعم يساندها صندوق النقد الدولي.
وأعلنت مصر مطلع شهر أكتوبر الجاري خفض أسعار الوقود على اختلاف أنواعه في السوق المحلية، بمقدار 25 قرشا للتر.
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