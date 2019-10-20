إحباط تهريب سلع مدعومة قبل خروجها من البلاد

التاريخ: 20-أكتوبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة أعلنت إدارة مكافحة التهريب بهيئة الجمارك بولاية كسلا، إحباط تهريب كميات من السلع المدعومة إلى خارج البلاد. Advertisements وأكدت الإدارة بحسب تصريح لمصادر أمس، ضبط سلع بعضها مدعوم قبل مغادرتها الحدود، تشمل (278) جوال دقيق سعة (50) كيلو جراماً، وما يفوق عن (1000) جالون وقود، بجانب إطارات سيارات و(78) جوال بطاطس، وكميات من مستحضرات التجميل غير المستوفية للاشتراطات الصحية، بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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