التاريخ: 20-أكتوبر-2019
1 مشاهدة
قال رئيس إدارة حفظ السلام في الأمم المتحدة جان بيير لاكروا إن الحكومة السودانية طلبت أن يتم مواءمة انسحاب قوة السلام المختلطة في دارفور “يوناميد” مع عملية السلام الجارية في البلاد.
وقال لاكروا في احاطة لمجلس الأمن خلال اجتماعنا، قدم رئيس الوزراء حمدوك طلبًا من أجل انتقال البعثة المشتركة من حفظ السلام إلى بناء السلام في دارفور، بما يتماشى مع أولويات الحكومة والإطار الزمني، وهذا من شأنه أن يأخذ المحادثات الجارية في الاعتبار مع تحديد الخطوات التالية.
وبحسب الرأي العام، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الطلب كان بناءً على المخاوف التي أعربت عنها الجماعات المسلحة “11” سبتمبر.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: حمدوك طلب ان يتزامن انسحاب (يوناميد) مع عملية السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.