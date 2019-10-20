الأمم المتحدة: حمدوك طلب ان يتزامن انسحاب (يوناميد) مع عملية السلام

قال رئيس إدارة حفظ السلام في الأمم المتحدة جان بيير لاكروا إن الحكومة السودانية طلبت أن يتم مواءمة انسحاب قوة السلام المختلطة في دارفور “يوناميد” مع عملية السلام الجارية في البلاد.

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وقال لاكروا في احاطة لمجلس الأمن خلال اجتماعنا، قدم رئيس الوزراء حمدوك طلبًا من أجل انتقال البعثة المشتركة من حفظ السلام إلى بناء السلام في دارفور، بما يتماشى مع أولويات الحكومة والإطار الزمني، وهذا من شأنه أن يأخذ المحادثات الجارية في الاعتبار مع تحديد الخطوات التالية.

وبحسب الرأي العام، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الطلب كان بناءً على المخاوف التي أعربت عنها الجماعات المسلحة “11” سبتمبر.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)