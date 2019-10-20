الأمة القومي.. يدعو لمقاطعة موكب 21 أكتوبر ويحذر من دعاة الفوضى

قرر حزب الأمة القومي، في السودان، امس، عدم المشاركة في موكب 21 أكتوبر الجاري، ودعا إلى تفويت الفرصة على من أسماهم “دعاة الفتنة والفوضى”.

وأوضح الحزب في بيان له، أن “المعني باتخاذ القرار حول البرامج الجماهيرية، هو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وهو لم يدع إلى مليونية”.وأضاف، “لذلك فإن الحزب يرفض هذه الدعوة تماما، ويناشد جماهير الشعب السوداني تفويت الفرصة على دعاة الفتنة والفوضى”.

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وحث البيان على استبدال الموكب الجماهيري بتنظيم احتفالات تليق بذكرى أكتوبر، وتفتح الباب أمام دعم عملية انتقال سلسة وآمنة تحقق العبور التاريخي بالمحافظة على مقاصد الثورة وشحذ الهمم لبناء الوطن.

ونوَّه وبحسب صحيفة الجريدة إلى أن الواجب الوطني يفرض حماية مؤسسات الحكم الانتقالي من مخططات الردة السياسية والاختطاف، التي تسعى لاستغلال هذه المناسبة لإثارة البلبلة والفوضى بالدعوة إلى تسيير مليونية في 21 أكتوبر، بحثا عن منافذ تقويض الحكومة الانتقالية.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)