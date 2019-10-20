بلاغات في مواجهة الرئيس المخلوع وعوض الجاز حول البترول

كشفت منظومة “زيرو فساد” عن تدوينها بلاغاً في بترول السودان منذ عام 1997 إلى 2007، للوقوف على الأموال في تلك الفترة ومعرفة الحصة للحكومة، ومنذ عام 2007 إلى 2010 والتي قالت إنها بلغت (50%) لحكومة السودان، لا أحد يعرف

كيف يصدر وأين عائدات البترول وقالت المنظومة، في تعميم صحفي، إن الجمارك التي تضبط حركة الصادر كانت ممنوعة من القيام بعملها، ولم يفتح مكتب للجمارك في محطة بشائر للتصدير.

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وبحسب صحيفة اليوم التالي قامت “زيرو فساد” بفتح الملف والتحقيقات جارية الآن في نيابة الفساد والمتهمون الرئيس المخلوع وعوض الجاز.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)