إدارة جامعة الخرطوم: معالجات لاستيعاب دفعتين

اكد عبد الملك النعيم مسؤول العلاقات العامة والاعلام بجامعة الخرطوم عدم وجود اي وحدات جهادية بالجامعة وانها تم تجفيفها وتصفيتها منذ فترة طويلة، وتم تحويل مكاتبها الى ادارة الجامعة، وذلك بفضل جهود الادارات السابقة.

وقال ان وجود الحرس الجامعي وشرطة الجامعة تم بقوانين وان الجامعة مؤسسة كبيرة تحتاج الى حماية الطلاب وتأمين ممتلكاتها ولا بد من اجراء ترتيبات بين وزارتي التعليم العالي والداخلية لسحبها وايجاد بدائل.

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واستبعد حدوث عنف طلابي او احتكاكات سياسية، وأكد بحسب الرأي العام انه لا مبرر لها لوجود حريات، وتوقع عودة اتحاد الطلاب والروابط والانشطة الثقافية والاجتماعية والسياسية.

وأكد عبد الملك وضع معالجات لوجود دفعتين، وانه حدثت من قبل ومقدور عليها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)