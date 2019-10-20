لجنة المعلمين: مجلس الوزراء “يتماطل” في إقالة وكيل وزارة التربية

استنكرت لجنة المعلمين ما أسمته تماطل مجلس الوزراء في إقالة وكيل وزارة التربية والتعليم، الطاهر حسن الطاهر، وكان مئات من المعلمين قد نفذوا وقفة احتجاجية، السبت الماضي، بمجلس الوزراء، للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبهم، التي يأتي في مقدمتها إقالة الوكيل ومديري التعليم بالولايات.

Advertisements

في الأثناء، وبحسب صحيفة صحيفة اليوم التالي قالت رئيسة لجنة المعلمين بالإنابة قمرية عمر، ، إنه عقب الوقفة الاحتجاجية التقى وفد من لجنة المعلمين بوزير رئاسة مجلس الوزراء، عمر مانيس، بحضور وزير التربية والتعليم، وتم الاتفاق على تنفيذ المطالب خلال 72 ساعة، لكن

حتى أمس (السبت)، لم يحدث شيء مما تم الاتفاق عليه، داعيةً المجلس إلى ضرورة إقالة الوكيل وجميع أذيال النظام السابق بإدارات التعليم المختلفة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)