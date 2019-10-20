التاريخ: 20-أكتوبر-2019
14 مشاهدة
طالب التجمع المهني للطيران في السودان بإقالة المدير العام للخطوط الجوية السودانية، ياسر تيمو، ومدير السلامة بسودانير، وتكوين لجنة تحقيق عاجلة وتفعيل قانون الناقل الوطني وإرجاع المفصولين من الخدمة.
وقال كابتن محمد عثمان الشريف، في منبر طيبة برس، إن التجمع أعد خطة تشغيلية يمكنها إعادة هيبة سودانير في أقل فترة ممكنة، داعياً إلى ضرورة الاطلاع على الخطة باعتبارها المنقذ للخطوط الجوية من الدمار الذي أصابها خلال الفترة
الماضية، وبحسب صحيفة اليوم التالي أكد أن سودانير تملك الآن طائرتين متعطلتين، لافتاً إلى أن الطائرة السودانية التي غادرت إلى أوكرانيا بغرض الصيانة لم تعد حتى الآن، ومر أكثر من (98) يوماً على مغادرتها، رغم أن الاتفاق أن تكون عودتها
في أقل من (40) يوماً، مؤكداً أن المعدات الأرضية في سودانير يمكن إعادتها بتفعيل قانون الناقل الوطني الذي ظل معطلاً لسنوات عديدة.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مطالبات بلجنة تحقيق مستقلة حول تدمير “سودانير” وإقالة المدير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.