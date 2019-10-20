مطالبات بلجنة تحقيق مستقلة حول تدمير “سودانير” وإقالة المدير

طالب التجمع المهني للطيران في السودان بإقالة المدير العام للخطوط الجوية السودانية، ياسر تيمو، ومدير السلامة بسودانير، وتكوين لجنة تحقيق عاجلة وتفعيل قانون الناقل الوطني وإرجاع المفصولين من الخدمة.

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وقال كابتن محمد عثمان الشريف، في منبر طيبة برس، إن التجمع أعد خطة تشغيلية يمكنها إعادة هيبة سودانير في أقل فترة ممكنة، داعياً إلى ضرورة الاطلاع على الخطة باعتبارها المنقذ للخطوط الجوية من الدمار الذي أصابها خلال الفترة

الماضية، وبحسب صحيفة اليوم التالي أكد أن سودانير تملك الآن طائرتين متعطلتين، لافتاً إلى أن الطائرة السودانية التي غادرت إلى أوكرانيا بغرض الصيانة لم تعد حتى الآن، ومر أكثر من (98) يوماً على مغادرتها، رغم أن الاتفاق أن تكون عودتها

في أقل من (40) يوماً، مؤكداً أن المعدات الأرضية في سودانير يمكن إعادتها بتفعيل قانون الناقل الوطني الذي ظل معطلاً لسنوات عديدة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)