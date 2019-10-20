وزير الطاقة: تلقينا عروضاً من بعض الدول لإنتاج النفط

التاريخ: 20-أكتوبر-2019
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كشف وزير الطاقة والتعدين، عادل إبراهيم عن تلقيهم عروضاً جديدة من دول عربية، بجانب مفاوضات أخرى جارية مع عدد من الشركات الأجنبية من أجل الدخول في شراكات لإنتاج واكتشاف النفط بالبلاد.
وأقر وزير الطاقة بحسب آخر لحظة أمس بوجود مشكلات وصفها بالمعقدة بقطاع النفط، في وقت وصف العلاقة مع الجنوب بالوطيدة والتاريخية، وأضاف: “قلنا لحكومة الجنوب لا نفكر في تحقيق أرباح من نفطكم كما كانت تفعل الحكومة السابقة، سواء تحصيل رسوم العبور أو النقل بجانب رسوم الترتيبات الانتقالية التي حددتها اتفاقية السلام البالغ قدرها “3” مليار دولار، التي تبقى منها أكثر من “600” مليون دولار.
الخرطوم: أخبار الخليج 365)
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