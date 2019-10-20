ملك المغرب يعفو عن صحافية وشاب سوداني متهمان بالإجهاض

أصدر العاهل المغربي محمد السادس عفوا ملكياً عن الصحفية هاجر الريسوني “28” سنة، المسجونة بتهمة الإجهاض غير القانوني، وخطيبها الأكاديمي رفعت الأمين سوداني الجنسية، وأوضح بيان لوزارة العدل المغربية أن العفو يندرج في إطار الرأفة والرحمة المشهود بهما الملك، وحرصه على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقاً للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونان ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية”.

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وحكمت محكمة بالرباط نهاية سبتمبر الماضي على الريسوني بالسجن سنة وغرامة مالية وبالحكم ذاته على السوداني رفعت وبالسجن عامين بحق الطبيب الذي تتهمه السلطات باجراء الإجهاض، والسجن عاماً لطبيب التخدير والسجن ثمانية أشهر للسكرتيرة، ونفت هاجر الريسوني خضوعها لاي عملية إجهاض، وعن تهمة ممارسة الجنس خارج إطار الزواج.

وأكدت الصحفية بحسب آخر لحظة، انها وافقت على الزواج من رفعت بعلم العائلة الصغيرة والكبيرة وأصدقائها ومقربيها، مضيفة أنهما قدما طلب الزواج لدى السفارة السودانية بالمغرب.

الخرطوم:(أخبار الخليج 365)