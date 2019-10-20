التاريخ: 20-أكتوبر-2019
65 مشاهدة
أصدر العاهل المغربي محمد السادس عفوا ملكياً عن الصحفية هاجر الريسوني “28” سنة، المسجونة بتهمة الإجهاض غير القانوني، وخطيبها الأكاديمي رفعت الأمين سوداني الجنسية، وأوضح بيان لوزارة العدل المغربية أن العفو يندرج في إطار الرأفة والرحمة المشهود بهما الملك، وحرصه على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقاً للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونان ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية”.
وحكمت محكمة بالرباط نهاية سبتمبر الماضي على الريسوني بالسجن سنة وغرامة مالية وبالحكم ذاته على السوداني رفعت وبالسجن عامين بحق الطبيب الذي تتهمه السلطات باجراء الإجهاض، والسجن عاماً لطبيب التخدير والسجن ثمانية أشهر للسكرتيرة، ونفت هاجر الريسوني خضوعها لاي عملية إجهاض، وعن تهمة ممارسة الجنس خارج إطار الزواج.
وأكدت الصحفية بحسب آخر لحظة، انها وافقت على الزواج من رفعت بعلم العائلة الصغيرة والكبيرة وأصدقائها ومقربيها، مضيفة أنهما قدما طلب الزواج لدى السفارة السودانية بالمغرب.
الخرطوم:(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر ملك المغرب يعفو عن صحافية وشاب سوداني متهمان بالإجهاض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.