ترقب لآخر فرصة لإنقاذ اتفاق السلام في جنوب السودان

ومن المرتقب أن يلتقي وفد مجلس الأمن كلا من رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وزعيم المعارضة المسلحة ريك مشار.
والسبت، وصل مشار، مطار جوبا، على رأس وفد رفيع المستوى قادمًا من العاصمة السودانية الخرطوم، لبحث سير تنفيذ اتفاق السلام.
ويمثل الاجتماع المرتقب بين سلفاكير ومشار، آخر فرصة لإنقاذ اتفاق السلام في جنوب السودان من الانهيار، مع اقتراب موعد تشكيل الحكومة الانتقالية منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إذ تطالب المعارضة بمعالجة القضايا العالقة قبل تكوين الحكومة.
وفي سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، وقع فرقاء دولة جنوب السودان، اتفاق السلام النهائي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور رؤساء دول الهيئة الحكومة للتنمية في شرق إفريقيا ”إيغاد“.
ووقع وقتها على الاتفاق، كل من سلفاكير، ومشار، بالإضافة إلى ممثلي فصائل المعارضة الأخرى.
وتعاني دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي عام 2011، من حرب أهلية منذ أواخر 2013، اتخذت بعدًا قبليًا، وخلفت نحو 10 آلاف قتيل، ومئات الآلاف من المشردين.
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