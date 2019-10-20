لافروف: على موسكو وواشنطن إعادة عمل البعثات الدبلوماسية بشكل طبيعي

وقال لافروف في مقابلة مع القناة الأولى الروسية، إن موسكو مستعدة في أي وقت لحل جميع القضايا وإعادة عمل البعثات الدبلوماسية بشكل طبيعي.
وأضاف وزير الخارجية الروسي: "أعتقد أنهم (المسؤولون الأمريكيون) يدركون أنه في يوم ما يجب أن تعود الأمور إلى طبيعتها، وكلما كان ذلك أسرع كان أفضل".
وألقى لافروف باللوم على إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، في تسببها بجملة من المشاكل في عمل البعثات الدبلوماسية للبلدين.
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