رقمان سلبيان لكورتوا في مباراة مايوركا

ويعاني النادي الملكي الأمرين هذا الموسم، بسبب التراجع الحاد في مستوى وأداء أبرز لاعبيه، وعلى رأسهم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.
وعقب نهاية مباراة مايوركا، نشر موقع "sports.ru"، رقما كارثيا لكورتوا، حيث أظهرت الإحصائيات، استقبال شباكه 12 هدفا وتصديه لـ11 كرة فقط هذا الموسم.
كما أبرز موقع "Bleacher Report Football"، رقما سلبيا آخر للحارس البلجيكي البالغ 27 عاما، حيث أورد أن شباك الأخير، اهتزت 9 مرات من آخر 14 تسديدة على مرماه بقميص النادي الملكي في جميع المسابقات.
وبخسارته أمس، تجمد رصيد ريال مدريد عند 18 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، خلف غريمه التقليدي برشلونة المتصدر بـ19 نقطة.
ويستعد النادي الملكي لخوض مباراة مهمة الثلاثاء المقبل ضد غلطة سراي التركي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
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