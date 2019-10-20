وانضم ماني إلى صفوف ليفربول الإنجليزي مطلع موسم 2016/2017 قادمًا من ساوثهامبتون الإنجليزي.
وخلال مقابلة مع صحيفة "صنداي تايمز" قال ماني: "عندما يصوت ليونيل ميسي لي كأفضل لاعب في العالم، هذا يدل على أنني قادم".
وأضاف: "بالنظر إلى المكان الذي أتيت منه فهذا يدل على أنني قطعت شوطًا كبيرًا في مشواري الكروي".
ميسي صوّت لماني في اختياراته لأفضل لاعب في العالم يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي ثم الهولندي فرينكي دي يونج لاعب برشلونة.
وتابع ماني: "كل ما يمكنني قوله للأطفال هو ضرورة الدفاع عن حلمك ومواصلة العمل الجاد".
وبسؤاله عما إذا سنحت له الفرصة للتصويت لميسي أوفان دايك فمن سيختار أولًا قال: فيرجيل لاعب رائع ومميز، ولكن مع الأسف يا فيرجيل يجب أن يكون ميسي أولًا".
البالغ من العمر 27 عامًا تحدث عن أول لقاء جمعه بالمدرب الألماني يورجن كلوب عند انضمامه إلى صفوف ليفربول وقال: "لقد كان يتحدث كثيرًا وقلت لنفسي حينها سيكون هذا صعبًا بالنسبة لي لأنني هادئ".
وواصل: "كلوب رجل لطيف، الكل يحبه وهذا هو الأهم، إنه رجل مضحك بعض الشيء لكنه في الوقت نفسه رجل جاد".
جدير بالذكر أن ماني حصل على جائزة هداف بريميرليج الموسم الماضي بالتقاسم مع زميله المصري محمد صلاح والجابوني بيير ايمريك اوباميانج لاعب آرسنال حيث أحرز كل منهما 22 هدفًا.
كانت هذه تفاصيل خبر ماني يتحدث عن "مجاملة" ميسي.. وأول لقاء مع كلوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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