200 ألف شخص في السودان يواجهون خطر الموت

بيان للمفوضية أشار إلى أن الفيضانات الغزيرة غير المسبوقة في محافظة مابان جنوب السودان أثرت على ما يقرب من 400 الف هكتار من الأراضي فضلا عن اللاجئون والسكان المحليون , مبينا ان المنطقة المتضررة تقع في أعالي النيل الاف المواطنين.
وأشار إلى أن المفوضية اللاجئين تعمل مع شركائها والسلطات المحلية على الإسراع بدعم الطوارئ , مبينة ان الاهالي يبحثون عن الأمان بعيدا عن مياه الفيضانات أينما وجدوا أرضا جافة معظمها في جزر صغيرة إذ إن مستويات المياه غير المسبوقة غمرت مناطق شاسعة.
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