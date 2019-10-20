200 ألف شخص في السودان يواجهون خطر الموت

حذرت مفوضية ​الأمم المتحدة​ السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من امكانية تعرض حياة اكثر من 200 الف لاجئ من السودان لخطر الفيضانات.

بيان للمفوضية أشار إلى أن ​الفيضانات​ الغزيرة غير المسبوقة في محافظة مابان جنوب ​السودان​ أثرت على ما يقرب من 400 الف هكتار من الأراضي فضلا عن اللاجئون والسكان المحليون , مبينا ان المنطقة المتضررة تقع في أعالي النيل الاف المواطنين.

وأشار إلى أن ال​مفوضية اللاجئين​ تعمل مع شركائها والسلطات المحلية على الإسراع بدعم الطوارئ , مبينة ان الاهالي يبحثون عن الأمان بعيدا عن مياه الفيضانات أينما وجدوا أرضا جافة معظمها في جزر صغيرة إذ إن مستويات ​المياه​ غير المسبوقة غمرت مناطق شاسعة.