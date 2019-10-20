وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة بشمال وشرق سوريا جوان مصطفى في مؤتمر صحفي أمس السبت، "مدينة رأس العين ما زالت محاصرة لليوم الخامس على التوالي، وعدد جرحى هجمات الاحتلال التركي وصل إلى 677، أما الشهداء فعددهم 235 بينهم 22 طفلاً"، وفقاً لما ذكره موقع "روداو".
وأضاف أن "جيش الاحتلال استهدف نقاطنا الطبية بمدينة راس العين وهذه النقاط هي الآن خارج الخدمة"، مشيراً إلى أن "مدينة راس العين ما زالت محاصرة لليوم الخامس على التوالي"، وأكد أنه "يوجد العشرات من الجرحى الموجدين داخل المشفى ويتواجد أعداد كبيرة من الشهداء تحت الأنقاض".
وأكد مصطفى، أن "الكوادر الطبية الذين يتوجهون إلى المدينة يحاولون بكل ما في وسعهم لإنقاذ الجرحى المدنيين المتواجدين هناك"، مبيناً أن"حتى هذه اللحظة لا نستطيع الدخول إلى المدينة بسبب منع المرتزقة ولإغلاقهم للطرقات".
ومن جانبه أوضح الرئيس المشترك لمكتب "شؤون المنظمات" بإقليم الجزيرة خالد إبراهيم، "نحن الآن أمام كارثة إنسانية، يتواجد أكثر من 300 ألف شخص من المدن الحدودية خارج منازلهم، ففي مدينة الحسكة يوجد 42 مدرسة ممتلئة بالسكان".
وأضاف إبراهيم في نهايته "فمنذ 9 أكتوبر (تشرين الأول) والمياه مقطوعة عن مدينة الحسكة بسبب استهداف الاحتلال التركي ومرتزقته لمحطة علوك بمدينة راس العين".
كانت هذه تفاصيل خبر سوريا: مقتل 235 منذ بدء العدوان التركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.