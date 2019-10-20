كيف تكشف لغة جسدك إذا كنت تعانى من الضغط العصبى؟

مشاكل الحياة اليومية وضغوطها وضغوط العمل من الأمور التى تزيد فرص إصابة الشخص بالضغط العصبى، وهو ما قد يسبب الكثير من المشاكل الصحية على المدى البعيد.

وهناك العديد من التصرفات التى يقوم بها الشخص ويلاحظ من خلالها أن هذا الشخص يعانى بالفعل من الضغط العصبى، وهذا ما نتعرف عليه خلال هذا التقرير، وفقا لموقع " mayoclinic.".

ووفقا للتقرير، فالشخص الذى يعانى من الضغط العصبى دائما غير قادر على التفكير بشكل جيد، وهذا الأمر يزيد من ضعف التركيز والاكتئاب بشكل كبير، وهذا يجعل المشاعر السلبية تسيطر على الشخص بشكل كبير، فإذا رأيت شخصا يعانى من هذا الأمر فيجب عليك أن تعلم أنه يعانى بالفعل من الضغط العصبى.

وهناك بعض التصرفات للشخص المصاب بالضغط العصبى، ومنها شد الجلد وقرقضة الأظافر، تقصيف الشعر، والجز على الأسنان، وهذه الحركات تزداد بشكل كبير كلما تعرض هذا الشخص للتوتر والقلق أو ضغط العمل.

