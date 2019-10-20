اندلاع حرائق في مصفاة للنفط جنوب غرب إيران

اندلعت حرائق في مصفاة مدينة عبادان الواقعة جنوب غرب إيران، اليوم الأحد، وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية.

ونقلت وكالة أنباء إيلنا العمالية الإيرانية عن مصادر خاصة قولها، إن ”الحرائق اندلعت في مصفاة عبادان لأسباب غير معروفة وإن فرق الإطفاء تحاول إخماد الحرائق لمنع التلوث ووصول الحرائق إلى وحدات أخرى داخل المصفاة“.

من جانبه، قال مسؤول العلاقات العامة في مصفاة عبادان، علي نور بخش، إن الحريق اندلع بالبداية في الوحدة الـ 55 من مصفاة عبادان وقامت فرق إطفاء المصفاة بالتصرف على الفور وتم احتواء الحريق في غضون 5 دقائق، لكنه اندلع في وحدات أخرى، وفقًا لوكالة ”مهر“ شبه الرسمية.

وتعد شركة مصفاة عبادان لتكرير النفط أكبر مصفاة نفط في البلاد، بطاقة تكرير تبلغ 400 ألف برميل يوميًّا.