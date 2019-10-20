وتمنت الجمعية في بيان نشرته ”الوكالة الوطنية للإعلام“ في لبنان ”أن تستتب الأوضاع العامة سريعًا في ضوء المساعي الحميدة والدؤوبة التي تبذلها مختلف السلطات لإشاعة الطمأنينة والاستقرار ولاستئناف الحياة الطبيعية في البلاد“.
وتشهد مدن لبنان المختلفة مظاهرات شعبية منذ أيام احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية والفساد المستشري، بحسب المتظاهرين، في مفاصل الدولة اللبنانية.
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق المصارف اللبنانية الاثنين بسبب التظاهرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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