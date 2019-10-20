اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

إغلاق المصارف اللبنانية الاثنين بسبب التظاهرات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أعلنت جمعية المصارف اللبنانية عن إبقاء المصارف مقفلة ليوم غد الاثنين ”حرصًا على أمن العملاء والموظفين وسلامتهم، ومن أجل إزالة آثار الأضرار التي أصابت بعض المراكز والفروع المصرفية“.

وتمنت الجمعية في بيان نشرته ”الوكالة الوطنية للإعلام“ في لبنان ”أن تستتب الأوضاع العامة سريعًا في ضوء المساعي الحميدة والدؤوبة التي تبذلها مختلف السلطات لإشاعة الطمأنينة والاستقرار ولاستئناف الحياة الطبيعية في البلاد“.

وتشهد مدن لبنان المختلفة مظاهرات شعبية منذ أيام احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية والفساد المستشري، بحسب المتظاهرين، في مفاصل الدولة اللبنانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق المصارف اللبنانية الاثنين بسبب التظاهرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا