إغلاق المصارف اللبنانية الاثنين بسبب التظاهرات

أعلنت جمعية المصارف اللبنانية عن إبقاء المصارف مقفلة ليوم غد الاثنين ”حرصًا على أمن العملاء والموظفين وسلامتهم، ومن أجل إزالة آثار الأضرار التي أصابت بعض المراكز والفروع المصرفية“.

وتمنت الجمعية في بيان نشرته ”الوكالة الوطنية للإعلام“ في لبنان ”أن تستتب الأوضاع العامة سريعًا في ضوء المساعي الحميدة والدؤوبة التي تبذلها مختلف السلطات لإشاعة الطمأنينة والاستقرار ولاستئناف الحياة الطبيعية في البلاد“.

وتشهد مدن لبنان المختلفة مظاهرات شعبية منذ أيام احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية والفساد المستشري، بحسب المتظاهرين، في مفاصل الدولة اللبنانية.