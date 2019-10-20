البنوك تقود السوق السعودية للصعود‎

ارتفعت الأسهم السعودية ارتفاعًا قويًا اليوم الأحد وتصدرت البنوك مكاسب الأسهم القيادية، في حين تراجع سائر البورصات الرئيسية في الخليج.

وصعدت السوق السعودية 2% لتواصل مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي مع ارتفاع جميع أسهم البنوك. وزاد سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة، 5.9 % مسجلاً أكبر مكسب خلال اليوم منذ سبتمبر/ أيلول 2018. وزاد مصرف الراجحي 1.9 %.

وتوقف الاتجاه النزولي للمؤشر، الذي استمر على مدى سبع جلسات، يوم الأربعاء على خلفية ارتفاع أسهم الشركات المالية وسط توقعات بتحسن في نتائج الربع الثالث من العام.