البنوك تقود السوق السعودية للصعود‎

وصعدت السوق السعودية 2% لتواصل مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي مع ارتفاع جميع أسهم البنوك. وزاد سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة، 5.9 % مسجلاً أكبر مكسب خلال اليوم منذ سبتمبر/ أيلول 2018. وزاد مصرف الراجحي 1.9 %.
وتوقف الاتجاه النزولي للمؤشر، الذي استمر على مدى سبع جلسات، يوم الأربعاء على خلفية ارتفاع أسهم الشركات المالية وسط توقعات بتحسن في نتائج الربع الثالث من العام.
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