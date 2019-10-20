صحيفة إنجليزية تكشف تشكيلة ليفربول لموقعة مانشستر يونايتد

وذكرت الصحيفة الإنجليزية، أن النجم المصري محمد صلاح، الذي تعرض لإصابة قوية في مباراة ليستر سيتي، في الجولة الماضية، سيتواجد في تشكيلة ليفربول الأساسية خلال لقاء مانشستر يونايتد، وذلك بعد تماثله للشفاء.
وبحسب الصحيفة، فبالإضافة إلى صلاح، سيظهر أيضا الحارس البرازيلي أليسون بيكر، في تشكيلة ليفربول، للمرة الأولى بعد غياب دام قرابة ثلاثة أشهر بسبب الإصابة.
ويتوقع أن يعتمد مدرب ليفربول، يورغن كلوب، على التشكيلة التالية:
- في حراسة المرمى: أليسون بيكر
- في خط الدفاع: روبيرتسون – جويل ماتيب – فان دايك – أرنولد.
- في خط الوسط: فاينالدوم – هيندرسون – فابينيو
- في خط الهجوم: صلاح – ماني – فيرمينيو.
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