وفد مجلس الأمن يصل جوبا ويبدأ مباحثات "السلام" بجنوب السودان

وصل وفد من مجلس الأمن الدولي، الأحد، إلى عاصمة جنوب السودان جوبا؛ لبحث تطورات عملية السلام بين الفرقاء السودانيين.

وقال الوزير بمكتب رئيس جمهورية جنوب السودان، مييك دينق لـ"العين الإخبارية"، إنه من المتوقع حضور وفد مجلس الأمن مراسم توقيع الإعلان السياسي بين الحكومة والجبهة الثورية، كشهود على الاتفاق.

وأمس السبت، علمت "العين الإخبارية" من مصادرها بالوساطة بجمهورية جنوب السودان أن الحكومة السودانية والجبهة الثورية اتفقتا على تشكيل لجنة مشتركة لصياغة الإعلان السياسي على أن يقدم للوساطة، ويوقع بحضور أعضاء مجلس الأمن الدولي.