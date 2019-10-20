وزير الإرشاد: قضية عبد الحي والبوشي شخصية

التاريخ: 20-أكتوبر-2019
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قال وزير الشئون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، إنّ قضية وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، والشيخ عبد الحي يوسف قضية شخصية، وفي وقتٍ أقرّ بصعوبة ضبط الخطاب الديني.
وقال مفرح في تصريحاتٍ لصحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم”الأحد” إنّ كامل الحرية للأئمة والدعاة في المنابر وحريتهم تنتهي عند التعدي على حرية الآخرين.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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