اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

المحكمة تنظر في قضية مقتل إبن قبيلة الأحامدة ( أبوركو)

0 نشر
manal 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 20-أكتوبر-2019

2 مشاهدة

المحكمة تنظر في قضية مقتل إبن قبيلة الأحامدة ( أبوركو)

تنظر محكمة الأوسط أم درمان في الأيام القادمة في قضية مقتل إبن قبيلة الأحامدة الهادي الريح الشهير (بأبوركو) ، الذي توفى مقتولاً بجبرة ود سعيد .

 

وقد تمكنت الشرطة دائرة الإختصاص من إلقاء القبض على عدد 18 متهماً من قبيلة الكبابيش ، وقد استمعت المحكمة برئاسة مولانا أبوبكر المهاب لعدد من الأطراف ، ولأقوال المتحري الأول والمتحري الثاني المقدم شرطة حامد شندينا التحقيقات الجنائية بحري ، وقد وضع المتحري الثاني ضمن استنطاق المتهمين بافادات المتهمين في يومية التحري .

Advertisements

 

فيما أكد أحد المتهمين في أقواله بأن لديه خلافات قديمة مع القتيل بسبب كسر يد إبنه على يد المجني عليه ، والجدير بالذكر بأن الخلاف وقع في منطقة جبرة ود سعيد بجوار شجرة (التاية) بسبب أن المجني عليه قام بتجفيل إبلهم بحسب صحيفة الدار .

 

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة تنظر في قضية مقتل إبن قبيلة الأحامدة ( أبوركو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا