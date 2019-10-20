المحكمة تنظر في قضية مقتل إبن قبيلة الأحامدة ( أبوركو)

التاريخ: 20-أكتوبر-2019
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تنظر محكمة الأوسط أم درمان في الأيام القادمة في قضية مقتل إبن قبيلة الأحامدة الهادي الريح الشهير (بأبوركو) ، الذي توفى مقتولاً بجبرة ود سعيد .
وقد تمكنت الشرطة دائرة الإختصاص من إلقاء القبض على عدد 18 متهماً من قبيلة الكبابيش ، وقد استمعت المحكمة برئاسة مولانا أبوبكر المهاب لعدد من الأطراف ، ولأقوال المتحري الأول والمتحري الثاني المقدم شرطة حامد شندينا التحقيقات الجنائية بحري ، وقد وضع المتحري الثاني ضمن استنطاق المتهمين بافادات المتهمين في يومية التحري .
فيما أكد أحد المتهمين في أقواله بأن لديه خلافات قديمة مع القتيل بسبب كسر يد إبنه على يد المجني عليه ، والجدير بالذكر بأن الخلاف وقع في منطقة جبرة ود سعيد بجوار شجرة (التاية) بسبب أن المجني عليه قام بتجفيل إبلهم بحسب صحيفة الدار .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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