زوجة تشكو ضرتها بصورة فاضحة

التاريخ: 20-أكتوبر-2019
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قامت إحدى الزوجات بإرسال صورة الى طليقة زوجها ، بها صور سابقة تعبر عن علاقة حميمة بين الزوج وطليقته ، وكان الزوج قد أطلع زوجتة على الصور القديمة لطليقته ، لتقوم الزوجة الجديدة بإرسال الصور الى طليقة الزوج التي قامت بتدوين بلاغ في مواجهة زوجة زوجها السابق .
وبعد تدوين البلاغ إستدعت الشرطة المتهمة وتحرت معها حول الصور التي قامت بإرسالها لطليقة الزوج ويتابع المتحري الإجراءات لتحويل البلاغ الى المحكمة بحسب صحيفة الدار .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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