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زوجة تشكو ضرتها بصورة فاضحة

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manal 0 تبليغ

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التاريخ: 20-أكتوبر-2019

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زوجة تشكو ضرتها بصورة فاضحة

قامت إحدى الزوجات بإرسال صورة الى طليقة زوجها ، بها صور سابقة تعبر عن علاقة حميمة بين الزوج وطليقته ، وكان الزوج قد أطلع زوجتة على الصور القديمة لطليقته ، لتقوم الزوجة الجديدة بإرسال الصور الى طليقة الزوج التي قامت بتدوين بلاغ في مواجهة زوجة زوجها السابق .

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وبعد تدوين البلاغ إستدعت الشرطة المتهمة وتحرت معها حول الصور التي قامت بإرسالها لطليقة الزوج ويتابع المتحري الإجراءات لتحويل البلاغ الى المحكمة بحسب صحيفة الدار .

 

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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