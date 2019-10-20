زوجة تشكو ضرتها بصورة فاضحة

قامت إحدى الزوجات بإرسال صورة الى طليقة زوجها ، بها صور سابقة تعبر عن علاقة حميمة بين الزوج وطليقته ، وكان الزوج قد أطلع زوجتة على الصور القديمة لطليقته ، لتقوم الزوجة الجديدة بإرسال الصور الى طليقة الزوج التي قامت بتدوين بلاغ في مواجهة زوجة زوجها السابق .

Advertisements

وبعد تدوين البلاغ إستدعت الشرطة المتهمة وتحرت معها حول الصور التي قامت بإرسالها لطليقة الزوج ويتابع المتحري الإجراءات لتحويل البلاغ الى المحكمة بحسب صحيفة الدار .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )