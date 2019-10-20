“البرهان” يتوجه إلى روسيا اليوم في زيارة رسمية

يُغادر اليوم “الأحد” رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى روسيا في زيارة رسمية وبعدها إلى زيمبابوي ضمن جولة خارجية تمتد ستة أيام.

وكشفت مصادر أنّ البرهان يُرافقه عددٌ من الوزراء في جولته الخارجية التي تبدأ بروسيا للمشاركة في مؤتمر “روسيا وأفريقيا”، بجانب بحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين وفتح أبواب جديدة للاستثمار.

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فيما يزور البرهان دولة زيمبابوي للمشاركة في قمة دول عدم الانحياز، وأكدت المصادر أنّ جولة البرهان تبدأ من يوم 20 حتى 26 أكتوبر الجاري، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)