التجمُّع المهني للطيران يُطالب بإقالة مدير “سودانير” وإرجاع المفصولين

طَالَبَ التجمُّع المهني للطيران بإقالة المدير العام للخطوط الجوية السودانية ومدير السلامة بـ”سودانير”، وتكوين لجنة تحقيق عاجلة وتفعيل قانون الناقل الوطني وإرجاع المفصولين من الخدمة.

وقال كابتن محمد عثمان الشريف في منبر طيبة برس بحسب صحيفة الصيحة أمس، إنّ التّجمُّع أعد خُطة تشغيلية لإعادة هيبة “سُودانير” في أقل فترةٍ مُمكنةٍ، ووصف الخُطة بالمُنقذة للخطوط الجوية من الدمار الذي أصابها، وأكد أنّ “سودانير” تملك حالياً طائرتين مُتعطِّلتين، وقال إنّ الطائرة التي غادرت إلى أوكرانيا بغرض الصيانة لم تعد رغم مُرور أكثر من 98 يوماً على مُغادرتها البلاد، وأوضح أنّ الاتفاق بأن تعود خلال 40 يوماً.

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وشَدّدَ التجمُّع على ضرورة فصل “سودانير” من وزارة الدفاع، ونوّه إلى أنّ تبعيتها إلى وزارة الدفاع لن يؤدي إلى الإصلاح.

وقال مهندس جوي بهاء الدين محمد الطيب، إنّ السودان يُمكنه صيانة الطائرات كَافّة ويملك فنيين قادرين عَلى هذا العَمل، ودَعَا لإعادة الثقة فيهم تمهيداً لأن يصبح السُّودان مركزاً إقليمياً للصيانة بحسب موقعه الاستراتيجي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)