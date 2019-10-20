أخطر شبكة ” شغالات ” في قبضة شرطة ولاية الخرطوم

التاريخ: 20-أكتوبر-2019
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تمكنت إدارة المباحث بشرطة ولاية الخرطوم من القبض على تشكيل إجرامي من ” شغالات المنازل ” متخصصة في السرقات المنزلية بمحليتي امبدة وأمدرمان مكون من (3) متهمات من معتادات السرقات المنزلية .
وتفيد متابعات ( إعلام شرطة ولاية الخرطوم ) أنه فور ورود البلاغ من الشاكي بقسم امبدة وسط وبموجب البلاغ تم تشكيل أتيام في عدد من المحاور للتقصي وجمع المعلومات .
حيث انحصر الإتهام في (3) متهمات ، تمت مراقبتهن وتحديد موقعهن بمنطقة الصالحة الشقلة ، حيث تم إستئجار منزل بالمنطقة ، وتم مداهمة المنزل بعد إتخاذ الإجراءات القانونية .
وتم العثور على كميات كبيرة من المصوغات الذهبية مدفونة داخل المنزل ، وعدد (25) ورقة فئة المائة دولار وحوالي (500) ألف جنيه سوداني ، وتم القبض على المتهمة الثالثة بمنطقة ود البشير .
وبالتحري الدقيق إعترف المتهمات بارتكابهن لجريمة السرقة من عدد من المنازل وتم فتح بلاغات جنائية في مواجهتهن تحت المادة (174) من القانون الجنائي .
وبحسب صحيفة الدار ، تعرف بعض المواطنين على مصوغاتهم المسروقة ومستمر التحري لتكملة البلاغ .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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