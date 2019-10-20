تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الرأي العام: * تفاصيل مثيرة في محاكمة البشير ومطالب بإغلاق الجلسات * الحركة الشعبية: تقرير المصير أو علمانية الدولة * وزير الإرشاد: لا حجر أو وصاية على المنابر * “حمدوك” ودمبلاب يشاركان في ورشة مستقبل القطاعات الأمنية * الأمم المتحدة: “حمدوك” طلب أن يتزامن انسحاب (يوناميد) مع عملية السلام الصيحة: * تواصل مفاوضات جوبا والحكومة تتحفظ على مقترح علمانية الدولة * شقيق البشير يكشف لـ(الصيحة) تفاصيل جديدة عن نهاية حكم الإنقاذ * عبد الرحيم محمد حسين يُطالب بجلسة مُغلقة لشهادته في قضية البشير المجهر: * عبد الرحيم حسين يطلب إخلاء محكمة “البشير” للإدلاء بمعلومات تمس الأمن القومي * رئيس الوزراء يؤكد أهمية جهاز المخابرات في حماية الأمن ومكافحة الإرهاب * “حمدوك” يوجه العدل بإجراء تعديلات جزئية على القانون الجنائي * جبريل إبراهيم لـ”المجهر”: المباحثات لم تصل لمرحلة الاتفاق حتى الآن الجريدة: * محاكمة شرطي يمتلك أدلة تُورط ضباط في فض الاعتصام اليوم Advertisements * “شيوعيون” و”كيزان” يشاركون في موكب أكتوبر والأمة يقاطع * موظفون بمفوضيات دارفور يعتزمون الاحتجاج بمجلس الوزراء * “الشعبية” تجدد المطالبة بـ(تقرير المصير) للمنطقتين * “الحرية والتغيير” تحدد المعايير النهائية لإختيار والي القضارف آخر لحظة: * وزير الإرشاد لـ(آخر لحظة): قضية عبد الحي والبوشي شخصية * ملك المغرب يعفو عن سوداني متهم في قضية أخلاقية * الشعبية تجدد المُطالبة بـ(تقرير المصير) للمنطقتين * عبد الرحيم لـ(محكمة البشير): سرية الجلسات مقابل المعلومات * الإعلان عن حزب يدعو للانسحاب من الجامعة العربية الدار: * عبد الرحيم محمد حسين يفجر مفاجأة داوية في محاكمة البشير * لدي معلومات لا أصرح بها إلا إذا تم إغلاق الجلسة حتى لا يحدث ضرر للأمن القومي * الأمة القومي يحذر من مخططات النظام السابق لاستغلال مليونية أكتوبر * أخطر شبكة “شغالات” في قبضة شرطة ولاية الخرطوم * زوجة تشكو ضرتها بصورة فاضحة * في ذمة الله الصحفي الكبير محمد أحمد كرار الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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