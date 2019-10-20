صديق تاور يحيي نضال المرأة السودانية وصبرها على ظروف الحرب والنزوح…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حيا البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي نضال المرأة وصبرها وتحملها لظروف الحرب والنزوح في دارفور ومناطق النزاعات باعتبارها المتأثر الأول بكل أشكال العنف مشددا على ضرورة إيجاد سبل وحلول ناجعة تسهم في إدماجها وحمايتها من العنف الجسدي واللفظي والنوعي.

جاء ذلك لدى مخاطبته صباح اليوم الجلسة الافتتاحية لورشة تدشين قاعدة بيانات العنف ضد المرأة ومبادرة إصلاح القانون بفندق كورنثيا بالخرطوم والتي تنظمها هيئة محامي دارفور ومركز معا الثقافي.

وأشار تاور في كلمته إلى ضرورة تعاون وتكاتف كل القطاعات الوطنية في مرحلة التغيير لمجابهة ثقافة العنف بإرساء قيم العدالة والمساواة باعتبارها واحدة من أهم أهداف الثورة التي مازالت مستمرة على كافة أشكال العنف ضد المرأة والطفل .

وشكر تاور خلال كلمته هيئة محامي دارفور ومركز معا على هذا العمل الكبير بوضع قاعدة بيانات يتم من خلالها الرصد والتحليل لحيثيات وجذور المشكلة ومن ثم وضع خطط استباقية لمجابهتها.

ووعد تاور في ختام كلمته برفع التوصيات والعمل عليها بما يحقق العدالة والأمان والاستقرار للمرأة السودانية بشكل عام والمرأة في مناطق النزاعات بشكل خاص.