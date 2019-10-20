العمومية والقاضية الفنية.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* ملت الجماهير مباراة الملاكمة بين انصار اجازة النظام الاساسي واصحاب الحنين لعهد تدخلات المرحوم الطرف الثالث.
* اليوم جولة جديدة وهامة.
* وحتى لا يمل الملل نفسه من مللنا.
* نتمناها الجولة الاخيرة التي تعلن الفائز بالضربة القاضية الفنية.
* واهمس في اذن اعداء المجلس واحباب المؤتمر الوطني (اللهم اغفر له ان كان مسيئاً).
* اهمس في اضنينهم جوووووه.
* ان تأجيل اجازة النظام الاساسي هو اطالة لعمر مجلس حاربوه قبل ان يقفل باب الانتخاب.
* فإن كانوا جادين فعلاً في انهاء ولاية هذا المجلس.
* عليهم الاسهام لاجازة النظام الاساسي والاسراع.
* واقرصهم في طرف اضنينهم قائلاً:
* سواء تمت اجازة النظام الاساسي ام لم تتم.
* عودة لتدخل الطرف التالت مستحيلة.
* والنظام الاساسي ليس بقرآن غير قابل للتغيير.
* بقبل التغيير شريطة الا يتعارض مع موجهات الفيفا.
* واهم تلك الموجهات هو عدم السماح للطرف التالت بحشر انفه في شأن النادي.
* مفوضية نهي بالكل باجا.
* وزيري عين لي وانا ابسم ليك نهي نهي نهي.
* اما طيبة الذكر امانة الشباب.
* لو جات سيرتها الفيفا بوديكم لاهاي.
* تبقى حرب عرقلة النظام الاساسي ما هي الا داحس ندامة على العهد البائد وغبراء الحاكمية والحق في التطور والتقدم.
* والمريخ ناد كبير بي جرجير وبدون جرجير.
* وبمناسبة المؤتمر الوطني.
* تجدني مستغرباً من مواقف منسوبيه بعد ثورة منسوبينا.
* منسوبيه يقولوا ليك لازم نحارب الاتحاد العام لانو جابو المؤتمر الوطني.
* ونفس من يقول ذاك هو مؤتمر وطني جاهر بها يوما ما علناً وعضو محترم فيه وعضو لجنة تنمية وتطوير مدينة من اعرق مدن السودان مثلاً.
* زول بكل هذه الصفات يجيك ينتقد ليك المؤتمر الوطني ويطالب بحرب الاتحاد الجابو المؤتمر الوطني.
* والغريبة ده حال غالبية اعضاء المؤتمر الوطني بعد ثورتنا دي ما بتقدرها.
* ياخ ردوا للمؤتمر الوطني جزءاً من جمايلو عليكم وترحموا عليه.
* فذكر محاسن الموتى مطلوب ومندوب ومستحب بل واجب ديني واخلاقي وانساني.
* المهم.
* الليلة الجولة الاخيرة.
* فلا تفوتك الضربة القاضية.
* لانها ستنقل المريخ من رحاب الطرف التالت والمحسوبية.
* الى فضاءات الحوكمة والديمقراطية وحكم الشعب.
* فمن كان يريد ذلك نتوقعه حضوراً أنيقاً.
* ومن كان لا يريد ذلك.
* نتوقع حضوره للاسراع بأجل المجلس.
* ومن كان مغيباً.
* نتوقعه من بدري عشان يفهم الحاصل شنو.
* فقد انتهى زمن العضوية بالرأس.
* واشرق عهد العضوية ام رأس.
* العضوية الفاهمة صاحبة العقل الذي يميز.
* العضوية التي لا تساق كالانعام.
* ولا تردد عبارات لا تفهمها.
* ولا تتبنى مواقف الآخرين عن جهالة.
* المهم.
* في البلد دي لو بقيت رئيس بطلبوك.
* رئيس المؤتمر الوطني طلبوه في الجنائية يا مان.
* رئيس المريخ قالوا طالبنوا العرب.
* ورئيس الهلال قالوا والعهدة على الراوي طالبنوا الامريكان.
* لذا.
* اختي البايرة.
* أبقي رئيسة.
* ان شاء الله رئيسة لجنة شعبية.
* شعبية وييييين؟
* اه وييين يا.
* ابقي رئيسة لجنة مقاومة.
* صدقيني بطلبوك.
* وتتفكفكي من البورة.
*وطلبوك ولا جوك جوك.
* عريس ان شاء الله لو ساعي.
* يجيب الشيلة قطاعي.
* بس هو يجي
* عريس ان شاء الله لو احوص.
* يسك العجلة قايلا بص.
* بس هو يجي
* عريس ان شاء الله لو ككو
*يجي في الحفلة ام.. ام اي حاجة.
* ان شاء الله ام فتفت.
* بس هو يجي.
* أيها الناس.
* اجازة النظام الاساسي شيء اساسي.
* والعندو وجهة نظر فيهو ما ما مشكلة.
* خلونا نجيزوا ونعدلوا في عهد المجلس الجديد.
* بس نخطو للامام وبعدين نعدل.
* نمتلك البيت وبعدين نعمل اضافاتنا ان اردنا.
* لكن معارضة امتلاك البيت لن تجدي.
* ففهم الغرفة دي ضيقة ما مبرر لترك البيت.
* ممكن تتوسع مستقبلاً.
* والغرفة الواسعة ممكن تتوسع برضو.
* ولعل اغلب الاحتجاجات على المطبخ.
* المطبخ الامريكي جميل وانيق وعملي.
* ما عارف الطباخين التقليديين ما بنوا ليه.
* ايها الناس ان تنصروا الله ينصركم.
* اها.
* نجي لي شمارات والي الخرتوم.
* كان شفت يا والينا.
* حمامة السلام بترفرف علينا.
* والمباحثات مع قطاع الشمال تجري وسط امانينا.
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال: نظام نجيزو ليك.. ثورة وبورة نفكفكها ليك.. ثورة بس حاول ما تغيب.
والى لقاء.
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