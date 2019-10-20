العمومية والقاضية الفنية.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* ملت الجماهير مباراة الملاكمة بين انصار اجازة النظام الاساسي واصحاب الحنين لعهد تدخلات المرحوم الطرف الثالث.

* اليوم جولة جديدة وهامة.

* وحتى لا يمل الملل نفسه من مللنا.

* نتمناها الجولة الاخيرة التي تعلن الفائز بالضربة القاضية الفنية.

* واهمس في اذن اعداء المجلس واحباب المؤتمر الوطني (اللهم اغفر له ان كان مسيئاً).

* اهمس في اضنينهم جوووووه.

* ان تأجيل اجازة النظام الاساسي هو اطالة لعمر مجلس حاربوه قبل ان يقفل باب الانتخاب.

* فإن كانوا جادين فعلاً في انهاء ولاية هذا المجلس.

* عليهم الاسهام لاجازة النظام الاساسي والاسراع.

* واقرصهم في طرف اضنينهم قائلاً:

* سواء تمت اجازة النظام الاساسي ام لم تتم.

* عودة لتدخل الطرف التالت مستحيلة.

* والنظام الاساسي ليس بقرآن غير قابل للتغيير.

* بقبل التغيير شريطة الا يتعارض مع موجهات الفيفا.

* واهم تلك الموجهات هو عدم السماح للطرف التالت بحشر انفه في شأن النادي.

* مفوضية نهي بالكل باجا.

* وزيري عين لي وانا ابسم ليك نهي نهي نهي.

* اما طيبة الذكر امانة الشباب.

* لو جات سيرتها الفيفا بوديكم لاهاي.

* تبقى حرب عرقلة النظام الاساسي ما هي الا داحس ندامة على العهد البائد وغبراء الحاكمية والحق في التطور والتقدم.

* والمريخ ناد كبير بي جرجير وبدون جرجير.

* وبمناسبة المؤتمر الوطني.

* تجدني مستغرباً من مواقف منسوبيه بعد ثورة منسوبينا.

* منسوبيه يقولوا ليك لازم نحارب الاتحاد العام لانو جابو المؤتمر الوطني.

* ونفس من يقول ذاك هو مؤتمر وطني جاهر بها يوما ما علناً وعضو محترم فيه وعضو لجنة تنمية وتطوير مدينة من اعرق مدن السودان مثلاً.

* زول بكل هذه الصفات يجيك ينتقد ليك المؤتمر الوطني ويطالب بحرب الاتحاد الجابو المؤتمر الوطني.

* والغريبة ده حال غالبية اعضاء المؤتمر الوطني بعد ثورتنا دي ما بتقدرها.

* ياخ ردوا للمؤتمر الوطني جزءاً من جمايلو عليكم وترحموا عليه.

* فذكر محاسن الموتى مطلوب ومندوب ومستحب بل واجب ديني واخلاقي وانساني.

* المهم.

* الليلة الجولة الاخيرة.

* فلا تفوتك الضربة القاضية.

* لانها ستنقل المريخ من رحاب الطرف التالت والمحسوبية.

* الى فضاءات الحوكمة والديمقراطية وحكم الشعب.

* فمن كان يريد ذلك نتوقعه حضوراً أنيقاً.

* ومن كان لا يريد ذلك.

* نتوقع حضوره للاسراع بأجل المجلس.

* ومن كان مغيباً.

* نتوقعه من بدري عشان يفهم الحاصل شنو.

* فقد انتهى زمن العضوية بالرأس.

* واشرق عهد العضوية ام رأس.

* العضوية الفاهمة صاحبة العقل الذي يميز.

* العضوية التي لا تساق كالانعام.

* ولا تردد عبارات لا تفهمها.

* ولا تتبنى مواقف الآخرين عن جهالة.

* المهم.

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* في البلد دي لو بقيت رئيس بطلبوك.

* رئيس المؤتمر الوطني طلبوه في الجنائية يا مان.

* رئيس المريخ قالوا طالبنوا العرب.

* ورئيس الهلال قالوا والعهدة على الراوي طالبنوا الامريكان.

* لذا.

* اختي البايرة.

* أبقي رئيسة.

* ان شاء الله رئيسة لجنة شعبية.

* شعبية وييييين؟

* اه وييين يا.

* ابقي رئيسة لجنة مقاومة.

* صدقيني بطلبوك.

* وتتفكفكي من البورة.

*وطلبوك ولا جوك جوك.

* عريس ان شاء الله لو ساعي.

* يجيب الشيلة قطاعي.

* بس هو يجي

* عريس ان شاء الله لو احوص.

* يسك العجلة قايلا بص.

* بس هو يجي

* عريس ان شاء الله لو ككو

*يجي في الحفلة ام.. ام اي حاجة.

* ان شاء الله ام فتفت.

* بس هو يجي.

* أيها الناس.

* اجازة النظام الاساسي شيء اساسي.

* والعندو وجهة نظر فيهو ما ما مشكلة.

* خلونا نجيزوا ونعدلوا في عهد المجلس الجديد.

* بس نخطو للامام وبعدين نعدل.

* نمتلك البيت وبعدين نعمل اضافاتنا ان اردنا.

* لكن معارضة امتلاك البيت لن تجدي.

* ففهم الغرفة دي ضيقة ما مبرر لترك البيت.

* ممكن تتوسع مستقبلاً.

* والغرفة الواسعة ممكن تتوسع برضو.

* ولعل اغلب الاحتجاجات على المطبخ.

* المطبخ الامريكي جميل وانيق وعملي.

* ما عارف الطباخين التقليديين ما بنوا ليه.

* ايها الناس ان تنصروا الله ينصركم.

* اها.

* نجي لي شمارات والي الخرتوم.

* كان شفت يا والينا.

* حمامة السلام بترفرف علينا.

* والمباحثات مع قطاع الشمال تجري وسط امانينا.

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال: نظام نجيزو ليك.. ثورة وبورة نفكفكها ليك.. ثورة بس حاول ما تغيب.

والى لقاء.